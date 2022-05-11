شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تصادر 44 توك توك بحدائق الأهرام بعد قرار حظر السير.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة لضبط مركبات التوك توك بقطاع هضبة الأهرام في ضوء تنفيذ قرار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بحظر سير مركبات التوك توك بالقطاع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقد قامت محافظة الجيزة بضبط 12 توك توك مخبأ داخل جراجات بالقطاع بالإضافة إلى ضبط 32 مركبة توك توك تخالف قرار السير خلال حملات علي مدار يومين اشترك فيها حي الهرم وقطاع الهضبة وجهاز السرفيس وإدارة المرور وقد تم مصادرة المركبات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشملت حملات محافظة الجيزة بحدائق الأهرام رفع والتحفظ علي 1200 حالة إشغال للطريق العام وتعدي من قبل محلات وكافيهات ومنشأت تجارية إلى جانب غلق وتشميع 4 محلات تدار بدون ترخيص بالقطاع بالإضافة إلى ايقاف أعمال تشطيب لمحلات بالمخالفة مع مصادرة المعدات والمواد المستخدمة وإتخاذ الإجراءات القانونية .

وقامت المحافظة بإزالة 16 حاجز واوتاد حديدية تستخدم في حجز أماكن انتظار للسيارات متعدية علي الطريق ومصادرة محتويات سناتر للدروي الخصوصية بالعنوان الكائن 351 ، 355 قطعه ( ن ) كما تم التحفظ علي معدات اعمال تشطيب شقه ومحلات بدون ترخيص بالعقارات الكائنه 345 قطعه ( ن ) ، 195 قطعه ( و ) ، 234 قطعه ( د ) بشارع الضغط العالي وشارع جاردنيا.