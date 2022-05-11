شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة التمريض تحتفل غدا باليوم العالمى للتمريض بحضور وزير الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد النقابة العامة للتمريض، فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للتمريض، وذلك غداً الخميس 12 مايو بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب والتعليم الطبى بالعباسية.

تُعقد الاحتفالية بحضور الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان والدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتورة فيبى جرجس نائب رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتور وائل عبد الرازق رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض والدكتور محمد لطيف امين عام المجلس الاعلي للجامعات.

بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارة الصحة والسكان ونقابة التمريض واعضاء مجلس النواب والشيوخ والنقباء العموم بمختلف النقابات المهنية وعمداء كليات التمريض.