شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة بين طالبة ورئيسة قطاع التعليم حول تفسير "رأيت" بامتحان العربى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت إحدى طالبات الصف الأول الثانوى العام بلجنة مدرسة الأورمان الثانوية بنات التابعة لإدارة الدقى التعليمية فى مناقشات حادة مع الدكتورة راندة شاهين رئيسة قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حول تفسير كلمة " رأيت" والتى ورد نصها كالتالى"رأيت يا مصر وفاء أبنائك".

ووجهت الطالبة حديثها لرئيسة قطاع التعليم قائلة: لو قرأت كلمة "رأيت" بصيغة الماضى إذا فصياغة السؤال خطأ، فردت الدكتورة راندة شاهين قائلة: لا استطيع تفسير الكلمة لكون هذه الخطوة مساعدة للوصول إلى الإجابة الصحيحة، وبالتالى سيكون غش، مطالبة الطالبات بقراءة السؤال بتأنى وتفسيره والإجابة بشكل دقيق.

وتفقدت الدكتورة راندة شاهين رئيسة قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لجنة امتحانات مدرسة الأورمان الثانوية بنات التابعة لإدارة الدقى التعليمية للاطمئنان على انتظام الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصف الأول الثانوى العام.

وتحدثت رئيسة قطاع التعليم العام مع الطالبات ورأيهن حول مستوى الامتحانات، حيث أكدت الطالبات سهولة الامتحان الورقى وتشابه فى الاجابات بالامتحان الإلكتروني، إضافة إلى أن منصة الامتحان الإلكترونى تعمل بشكل جيد دون مشاكل.

فيما وجهت رئيسة قطاع التعليم العام، نتصائح للطالبات بضرورة قراءة الأسئلة بشكل جيد وأيضا الإجابات كما استفسرت منهن على ورقة المفاهيم واستخدامها فى الوصول إلى الاجابات، مؤكدة أن ورقة المفاهيم تلخيص للكتاب لأن الامتحانات تعقد بنظام الأوبن بوك وأنها مرتبطة بالأسئلة، كما شددت الدكتورة راندة شاهين على أن ردود أفعال الطلاب إيجابية حول طبيعة الأسئلة ومنصة الامتحان تعمل بشكل جيد

وانطلق الامتحان الإلكترونى على التابلت فى مادة اللغة العربية لطلاب الصف الأول الثانوى العام بأسئلة تمثل 70% من إجمالى الامتحان، بعد أن أدى الطلاب صباح اليوم الامتحان الورقى المقالى بنسبة 30% من إجمالى عدد الأسئلة.

وأتاحت المدارس للطلاب منصة الامتحان الإلكترونى على التابلت، بعد توصيله بشبكة المدرسة، كما وجهت المدارس تنبيهات للطلاب بعدم مغادرة لجان الامتحان إلا بعد التأكد من إظهار رساله تم التسليم بنجاح وعدم الدخول علي منصة الامتحان قبل الموعد المحدد.

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: الجزء المقالي والالكتروني لأى مادة هم "امتحان واحد" وبالتالي التخلف عن الجزء المقالي يعتبر غياب عن الامتحان ويعتبر الطالب راسبا في هذه المادة على الطالب تأدية الاثنين.

وبحسب جدول الامتحان يؤدى الطلاب غدا الأربعاء 11 مايو امتحان مادة اللغة العربية، والسبت 14 مايو الكيمياء والجغرافيا والاثنين 16 مايو اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ والأربعاء 18 مايو اللغة الأجنبية الأولى والسبت 21 مايو الفيزياء والفلسفة و23 مايو الرياضيات والاربعاء 25 مايو الأحياء.

وأكدت الوزارة أنه تُعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجدول المرفق للعام الدراسي 2021/2022، يؤدى الطلاب الامتحان على فترتين في الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيا أسئلة مقالية وتمثل هذه الاسئلة نسبة (30%) من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها الكترونياً أسئلة اختيار من متعدد من خلال المنصة الالكترونية، وتمثل نسبة الاسئلة فيها (70%) من درجة الامتحان ،وتتولى المدرسة تشكيل لجان لتقدير أوراق الإجابة الخاصة بالأسئلة المقالية، وتقوم المدرسة بإعلان النتيجة بعد ورود درجات الطلاب في الامتحانات التي تمت الكترونياً وتجميعها مع نتيجة امتحان الأسئلة المقالية ويتم ذلك من خلال تشكيل لجنة للنظام والمراقبة بالمدرسة مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة للطلاب و المعلمين.

ولفتت الوزارة إلى أن عقد الامتحانات بالمدارس المجهزة (رسمية أو خاصة)خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس الغير مجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة رسمية أو خاصة وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.