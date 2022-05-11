شكرا لقرائتكم خبر عن خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون إحدى ثمار الإصلاحات الاقتصادية الخضراء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها مصر، خلال الفترة الماضية فيما يخص الطاقات الجديدة والمتجددة، من جنى ثمارها، حيث تم تطبيق أحدث التكنولوجيات المتخصصة بالمشروعات الخضراء وخفض الانبعاثات، بالتزامن مع استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ.

وأكد مصدر بوزارة البيئة، أن إجمالي كميات الانبعاثات التى تم خفضها بلغت حوالى 1,3 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون سنوياً، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 13 مشروعاً، من أجل تدفيع غازات الشعلة واستغلالها كوقود، وتشغيل المولدات والأفران بديلاً عن السولار، في أكثر من 10 شركات تابعة لقطاع البترول، كما تم الانتهاء من تنفيذ 88 مشروعا لتحسين كفاءة الطاقة، إضافة لخفض استهلاك الكهرباء في 31 شركة أخرى، وتركيب وتشغيل خلايا للطاقة الشمسية فى 21 شركة أخرى بقدرة إجمالية 1350 كيلو وات.

جدير بالذكر أنه يتم حالياً تنفيذ مشروعات طموح ضمن المبادرة الرئاسية للتوسع لاستخدامات الغاز الطبيعى فى المنازل وتموين السيارات وتوليد الكهرباء.