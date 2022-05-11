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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية والطماطم بـ12.5 جنيه

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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية والطماطم بـ12.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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‏‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الاربعاء وجاءت كالتالى:-

 

‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 12.5 جنيه للكيلوجرام.

‏‎‏‎- البطاطس 6.25 جنيه.

‏‎‏‎- البصل الأبيض 3.75 جنيهات.

‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 3.75 جنيهات

‏‎‏‎- الكوسة بـ 5.5 جنيه .

‏‎‏‎- الجزر بـ 6.5 جنيه.

‏‎‏‎- الخيار بـ 6 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيه.

‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 5.5 جنيه.

‏‎‏‎- الباذنجان العروس 5.5 جنيه

‏‎‏‎‏‎‏‎الفلفل البلدى 7.5

‏‎‏‎- الفلفل الألوان 25 جنيها.

‏‎‏‎- الليمون بـ 14 جنيها.

-فاصوليا 11‎.

‏- بلح بارحى 34 جنيه

‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيه

‏‎-ورق عنب 19 جنيه

‏‎‏‎- تفاح احمر إيطالى 30 جنيه.

-برتقال بلدى 5 جنيه

-الفراولة 11 جنيه

-جوافة 15

-خوخ 11

 

 

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