شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية والطماطم بـ12.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎ ‏‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الاربعاء وجاءت كالتالى:- ‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 12.5 جنيه للكيلوجرام. ‏‎‏‎- البطاطس 6.25 جنيه. ‏‎‏‎- البصل الأبيض 3.75 جنيهات. ‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 3.75 جنيهات ‏‎‏‎- الكوسة بـ 5.5 جنيه . ‏‎‏‎- الجزر بـ 6.5 جنيه. ‏‎‏‎- الخيار بـ 6 جنيه. ‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات. ‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيه. ‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 5.5 جنيه. ‏‎‏‎- الباذنجان العروس 5.5 جنيه ‏‎‏‎‏‎‏‎الفلفل البلدى 7.5 ‏‎‏‎- الفلفل الألوان 25 جنيها. ‏‎‏‎- الليمون بـ 14 جنيها. -فاصوليا 11‎. ‏- بلح بارحى 34 جنيه ‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيه ‏‎-ورق عنب 19 جنيه ‏‎‏‎- تفاح احمر إيطالى 30 جنيه. -برتقال بلدى 5 جنيه -الفراولة 11 جنيه -جوافة 15 -خوخ 11