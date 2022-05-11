شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية والطماطم بـ12.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الاربعاء وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 12.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 6.25 جنيه.
- البصل الأبيض 3.75 جنيهات.
- البصل الأحمر بـ 3.75 جنيهات
- الكوسة بـ 5.5 جنيه .
- الجزر بـ 6.5 جنيه.
- الخيار بـ 6 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيه.
- الباذنجان الأبيض بـ 5.5 جنيه.
- الباذنجان العروس 5.5 جنيه
الفلفل البلدى 7.5
- الفلفل الألوان 25 جنيها.
- الليمون بـ 14 جنيها.
-فاصوليا 11.
- بلح بارحى 34 جنيه
- كمثرى لبنانى 25 جنيه
-ورق عنب 19 جنيه
- تفاح احمر إيطالى 30 جنيه.
-برتقال بلدى 5 جنيه
-الفراولة 11 جنيه
-جوافة 15
-خوخ 11