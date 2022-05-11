شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى الجزائر: طالبنا بتأمين عالى لجماهير الأهلى خلال مباراة وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مختار وريدة، سفير مصر في الجزائر، أن السفارة المصرية بالجزائر تحركت فور الإعلان عن مباراة نصف نهائي دوري أبطال افريقيا بإجراء العديد من الاتصالات والتنسيق مع كل من وزارة الخارجية الجزائرية، الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، إدارة نادي وفاق سطيف، إدارة النادي الأهلي لتيسير كافة الأمور المتعلقة بالحصول على تأشيرات الدخول لبعثة النادي الأهلي والوفد الإعلامي المرافق لها، والحصول علي اعتمادات الوفد الإعلامي والتصاريح الخاصة بالمعدات والتجهيزات الإعلامية؛ فضلا عن قيام السفارة بالتنسيق مع الجانب الجزائرى لتوفير ملاعب التدريب على مدار أيام الأربعاء والخميس والجمعة.



مختار وريدة، سفير مصر في الجزائر

وأشار سفير مصر لدى الجزائر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، الأربعاء، إلى أن السفارة تحركت لتوفير التأمين اللازم لبعثة النادي الأهلي؛ كما قامت السفارة بترتيب إجراءات إقامة فريق النادي الأهلي في أحد أكبر فنادق العاصمة والقريب لملعبي التدريب ومباراة الإياب.

وكانت السفارة المصرية في الجزائر بكامل قوتها في استقبال بعثة النادي الأهلي لدى وصولها لمطار هواري بو مدين الدولي، والوقوف على تيسير كافة إجراءات الدخول والانتقال للفندق. كما قامت السفارة بتحديد عدد من اللقاءات لرئاسة بعثة النادي الأهلي مع مسؤولين رياضين جزائريين في إطار العلاقات الطيبة والودية التي تجمع الأندية والمؤسسات الرياضية المصرية مع نظيرتها الجزائرية.

وتطرق السفير المصرى لدى الجزائر للاتصالات المكثفة التي أجرتها السفارة المصرية بالتنسيق مع كل من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وإدارة نادي وفاق سطيف لتأمين حضور الجماهير المصرية من أبناء الجالية المصرية، وأيضا للجاليات العربية لمباراة الاياب يوم السبت المقبل، وتخصيص مدرجات بالدرجة الأولي مؤمنة تأمين عالي لجماهير النادي الأهلي، وتم التنسيق ليكون دخول المدرجات لجماهير النادي الاهلي مجانا دون تذاكر.

ولفت سفير مصر لدى الجزائر خلال تصريحاته لـ"الخليج 365" إلى أن بعثة النادي الأهلي ستغادر في طريقها للعودة إلى ارض الوطن عقب انتهاء مباراة الاياب يوم السبت المقبل مباشرة على متن رحلة طيران خاصة تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران، مؤكدا أنه تم التنسيق مع السلطات الجزائرية في هذا الشأن، معربة عن أمنياته بالتوفيق للنادي الاهلي وتأهله لنهائي دوري أبطال افريقيا.