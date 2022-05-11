شكرا لقرائتكم خبر عن برتوكول تعاون بين العدل والقومى لحقوق الإنسان فى مجال التدريب القضائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع المستشار عمر مروان وزير العدل، بديوان وزارة العدل بروتوكول تعاون مع السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، للتعاون في مجال التدريب القضائي للموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان.

جاء انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تضمنت ضرورة الالتزام بصون حقوق الإنسان والحريات العامة، واتساقاً مع دور وزارة العدل بحسبها الجهة القائمة على شئون العدالة بما تقدمه من خدمات وآليات وبرامج لرفع كفاءة القدرات وإجادة العمل بمرفق العدالة، والاهتمام بالتدريب على نحو يعزز من جودة العمل القضائي، ونظراً لدور المجلس القومي لحقوق الإنسان في دعم وتنمية القدرات المؤسسية والفنية في مجالات حقوق الإنسان، وترسيخ قيم حقوق الإنسان ونشر الوعي بها.

ويهدف البروتوكول إلى إعداد بحوث مشتركة، وتنظيم وعقد المؤتمرات العلمية والعملية والندوات وورش العمل حول محاور حقوق الإنسان الأساسية والحريات العامة، وتصميم برامج تعالج قضايا حقوق الإنسان بصفة عامة، وأكد الطرفان على أهمية تبادل الرؤى القانونية والفنية فيما يتعلق بالتشريعات المختلفة سواء بإجراء تعديلات قانونية أو استحداث تشريعات جديدة ذات صلة بحقوق الإنسان والحريات العامة.

كما اتفق الطرفان على إنشاء لجنة مشتركة تختص بوضع الخطة اللازمة لتفعيل بنود البروتوكول واقتراح القرارات ذات الصلة بموضوعه، على أن تُعد اللجنة تقارير دورية عن سير عملها وتنفيذه.

تضم اللجنة من وزارة العدل كلا من المستشار محمد الأنصاري مساعد الوزير للمركز القومي للدارسات القضائية والمستشارة أمل عمار مساعدة الوزير لشئون حقوق الإنسان والمرآة والطفل ومن المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور اسماعيل عبد الرحمن رئيس لجنة التدريب.