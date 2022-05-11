شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مشروعات فى البتروكيماويات الخضراء.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى الدولة خلال الفترة الأخيرة من القضاء على كافة الملوثات التي تتسبب في ارتفاع نسبة الغازات الدفيئة المسببة لظاهرة الاحتباس الحرارى، وخفض نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون حيث يتم التخطيط لتنفيذ 3 مشروعات فى مجال البتروكيماويات الخضراء.

خلال هذا التقرير يتم رصد هذه المشروعات الثلاثة وحجم الاستثمارات فيها ​المشروع الأول

هو مشروع خاص باستخلاص زيت الطحالب لإنتاج الوقود الحيوى، بحجم استثمارات تصل الى 600 مليون دولار، كما يصل حجم الطاقة الإنتاجية له حوالى 350 ألف طن سنويا، ويهدف الى خفض 2ر1 مليون طن ثانى أكسيد الكربون سنوياً.





المشروع الثانىهومشروع خاص بإنتاج البلاستيك، القابل للتحلل وتصل طاقته الإنتاجية لحوالى 75 ألف طن ، وحجم الاستثمارات فيه يصل الى 600 مليون دولار، والهدف منه خفض 45 ألف طن من ثانى أكسيد الكربون سنوياً.





المشروع الثالثهومشروع يعمل على تحويل مخلفات البلاستيك إلى زيت، بهدف استخدامه كمادة خام، لتصنيع البولى إيثيلين، ويصل حجم الطاقة الإنتاجية له حوالى 30 ألف طن سنوياً، وحجم استثمارات حوالى 50 مليون دولار، ويسعى الى خفض 63 ألف طن سنوياً من ثانى أكسيد الكربون سنويا.

جدير بالذكر أن قطاع البترول مستمر في تطبيق عدد من المشروعات الخضراء من أجل الحفاظ على البيئة.