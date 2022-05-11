شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة: على الشباب طرح أفكارهم لمواجهة أزمة المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، علي ضرورة مواجهة الأزمة المناخية، وإشراك الشباب في حل هذه الأزمة باعتبارهم الحاضر والمستقبل.

وطالب برجر خلال لقائه شباب مركز الشلالات بالإسكندرية ضمن احتفالات يوم أوروبا، الشباب بضرورة المشاركة في مؤتمر التغيير المناخى، وتقديم مشكلاتهم وتطلعاتهم لحل هذه الأزمة من وجهة نظرهم.

وتدور الفكرة الأساسية لاحتفال هذا العام حول المناخ و البيئة و ذلك لتسليط الضوء على الالتزامات نحو تحقيق تحول أخضر مستدام وشامل، في الوقت الذي يتزامن مع التحضير للمؤتمر العالمي للمناخ السابع و العشرين و المقرر أن تستضيفه مصر في شرم الشيخ في نوفمبر 2022.

وكان السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، قال في احتفالية يوم أوروبا: يتم الاحتفال بالرؤى و القيم التي كانت الأساس الذي أنشيء عليه الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من 64 عاما في 9 مايو من كل عام حيث قدم روبرت شومان أفكاره عام 1950 حول كيفية وضع حد لقرون من الحروب و سفك الدماء فيما بين الشعوب الأوروبية، حيث تظل رؤية السلام و الاتحاد المترابط ترابطا أبديا ذوا صلة لعالمنا اليوم تماما كما كانت آنذاك.

من جانبه قال فرانك هارتمان ، سفير ألمانيا إن مواجهة التغيير المناخى ينبع من المواطن نفسه ومشكله حلولها تبدأ بالحلول الفردية من خلال الحفاظ علي البيئة والمياه ، وتقليل استخدام المواد البلاستيكية خاصة التي تباع في السوبر ماركت، وكذلك التشجيع علي استعمال المواصلات العامة وركوب الدراجات .





وأضاف توبياس ثيل نائب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، أن التغيير المناخى يؤثر علي العديد من الأشخاص والأماكن حول العالم واسكندرية هي الاكثر تضررا من خلال ارتفاع سطح البحر والاحوال الجوية المتطرفة مشيرا إلي ضرورة التعاون بين السياسات والأعمال والعلوم والشباب حتي يكون هناك فرصه لمواجهة التغيير المناخي.

ولفت إلي وجود تعاون بين الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي ومصر لوضع حلول لتغير المناخ مؤكدا وجود دور خاص وكبير للشباب في حل هذه المشكلة قائلا: لدينا تاريخ طويل من العمل مع الشباب المصرى لحل هذه المشكلات ومن خلال مشروع، يتم تأهيل الشباب علي العمل المجتمعي وآن يصبحوا أعضاء فاعلين في مجتمعهم وتحقيق فرص متكافئة.