شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى ناعية الشهيدة شيرين أبو عاقلة: تظل روحك مفتاح الحقيقة وصراخ المظلوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة ، استشهاد المقاتلة المحترفة الصحفية العنيدة شيرين ابو عاقلة بكلمات مؤثرة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي.

وقالت رئيسة المجلس القومى للمرأة، فى تدوينتها : دخل جسدك رصاص الاحتلال ولكن تظل روحك مفتاح الحقيقة وصراخ المظلوم ، مستشهده بقوله تعالى : "وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ" .

وشيع عشرات المواطنين الفلسطينيين، الأربعاء، جثمان الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في مخيم جنين، وذلك بعد استشهادها برصاص قناص إسرائيلى صباح اليوم الأربعاء.

وقال نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، إن اغتيال الزميلة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، جريمة بشعة نكراء ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي وهي مجزرة بحق كل الصحفيين الفلسطينيين.

وأضاف أبو بكر في حديث للإذاعة الرسمية الفلسطينية: "قوات الاحتلال ارتكبت هذه الجريمة بقرار رسمي احتلالي كما ارتكبت كل جرائمها بقرار رسمي ضد الصحفيين الفلسطينيين".

وتابع: "شيرين هي الصحفية الـ55 التي تستشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 2000 وحتى اليوم".