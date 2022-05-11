شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يوضح معنى "الصانع المتقن".. موضوع خطبة الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة تويتر، المقصود بـ "الصانع المتقن" موضوع خطبة الجمعة المقبلة، حيث قال وزير الأوقاف: " نعني به مطلق الصانع سواء أكانت صناعة حرفية يدوية أو غير يدوية ، أم كانت صناعة تقنية أو تكنولوجية ، صناعة موصلات أو أشباه موصلات ، صناعات ثقيلة أو خفيفة أو متوسطة ، غير أن الشرط الحاكم في ذلك كله هو الإتقان والابتكار".

وفى سياق متصل أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نقل شعائر صلاة الجمعة المقبلة من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، وموضوعها الصانع المتقن، مشيرا عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة تويتر، إلى أن خطيب الجمعة سيكون الدكتور على الله الجمال إمام المسجد.

واعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى وقت سابق خطب جمع شهر شوال 1443هـ، وذلك ضمن خطة الوزارة لتحديد موضوعات خطب الجمعة شهريا ونشر نصها عبر موقعها الإلكتروني وإتاحتها للأئمة للالتزام بها نصا أو مضمونا على أقل تقدير.

وفيما يلى عناوين موضوعات خطب الجمعة لشهر شوال:

1. الجمعة الأولى - 6/5/2022م - التاجر الأمين

2. الجمعة الثانية - 13/5/2022م - الصانع المتقن

3. الجمعة الثالثة - 20/5/2022م - الزارع المجد

4. الجمعة الرابعة - 27/5/2022م - المستثمر الوطني.

وأكد وزير الأوقاف أن اختيار هذه الموضوعات يأتي متسقًا مع أهمية البعد الاقتصادي في حياتنا وبخاصة في هذه المرحلة ، حيث يجب أن يتضافر الجميع التاجر والصانع والزارع والمستثمر في النهوض معًا بوطننا في مختلف المجالات زراعة وصناعة وتجارة واستثمارًا.