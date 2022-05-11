شكرا لقرائتكم خبر عن نشر البوكليت التجريبى لطلاب الثانوية الأزهرية بالتاريخ والجغرافيا والهندسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل قطاع المعاهد الأزهرية نشر نماذج البوكليت لطلاب الشهادة الثانوية للعام الدراسى 2021-2022، حيث بدأ بنشر نماذج ثلاث مواد للقسم العلمى وهم الأحياء والكيمياء والفيزياء، بالإضافة إلى مواد التاريخ والجغرافيا والتفاضل والتكامل والاستاتيكا والديناميكا والجبر والهندسة الفراغية وسيستمر القطاع في إعلان مزيد من النماذج خلال الساعات والأيام القادمة لباقى المواد.

وكان قد اعتمد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، جدول امتحانات الشهادة الثانوية الازهرية للعام الدراسى 2021 _ 2022، حيث تبدأ الامتحانات يوم السبت 4 يونيو المقبل، وأظهرت الجداول امتحان الطلاب مادة واحدة فى اليوم، علي أن يمتحن طلاب القسم الأدبي في يوم منفرد عن طلاب القسم العلمى، فيما تنتهى جميع الامتحانات قبل عيد الأضحى المبارك، وتتوقف الامتحانات يوم الخميس 30 يونيو احتفالا بالثورة.

ويؤدى طلاب القسم العلمى امتحاناتهم في 16 يوما، بينما القسم الادبى فى 13 يوما، وطلاب شعبة العلوم الإسلامية يؤدون امتحاناتهم فى 13 يوما.