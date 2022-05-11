شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إتاحة كتيب المفاهيم للثانوية العامة إلكترونيا وتسليمه بلجنة الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقي الدكتور طارق شوقی، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، سؤالا بخصوص كتيب المفاهيم للصف الثالث الثانوي العام، عبر إحدى الجروبات حول النماذج التي سيتم إتاحتها على موقع الوزارة هل ستأتى فى الامتحان الأساسى، حيث رد الوزير: "أكيد هو نفس الكتيب، وهو ليس نموذج وأنما الكتيب نفسه حتى يتعود عليه الطلاب قبل الامتحان ويطمئنوا أنه يحتوي على ما يريدون ويحتاجون وسوف تتيح الوزارة كتيبات المفاهيم بأكملها لكل المواد "لطلاب الثالث الثانوي" إلكترونيا للإطلاع عليها قبل نهاية شهر مايو الحالى.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2022، وفى المواد الدراسية الأساسية 26 يونيو المقبل بدلا من 11 من نفس الشهر وتستمر حتى 21 يوليو 2022، حيث يؤدى الطلاب يوم الأحد 26 يونيو امتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.