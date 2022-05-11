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شكرا لقرائتكم خبر عن وداعا شهيدة الصحافة.. استشهاد شيرين أبو عاقلة برصاص قوات الاحتلال.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح يوم الأربعاء، عن استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة "الجزيرة" برصاصة فى الرأس، وإصابة الصحفى علي السمودي برصاصة في الظهر ووضعه مستقر، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها.
1. ولدت عام 1971 فى القدس المحتلة
2. صحفية فلسطينية تعمل مع شبكة الجزيرة الإعلامية
3. أنهت دراستها الثانوية فى مدرسة راهبات الوردية فى بيت حنينا
4. درست فى البداية الهندسة المعمارية فى جامعة العلوم والتكنولوجيا فى الأردن ثم انتقلت إلى الصحافة وحصلت على البكالوريوس من جامعة اليرموك فى الأردن
5. عملت فى عدة مواقع مثل وكالة الأونروا وإذاعة صوت فلسطين وقناة عمان الفضائية ثم مؤسسة مفتاح وإذاعة مونت كارلو وفى عام 1997 بدأت العمل مع قناة الجزيرة الفضائية
6. استشهدت صباح 11 مايو 2022 برصاص قناص إسرائيلى خلال تغطيتها الأحداث فى جنين