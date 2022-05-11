شكرا لقرائتكم خبر عن وداعا شهيدة الصحافة.. استشهاد شيرين أبو عاقلة برصاص قوات الاحتلال.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح يوم الأربعاء، عن استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة "الجزيرة" برصاصة فى الرأس، وإصابة الصحفى علي السمودي برصاصة في الظهر ووضعه مستقر، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها.



