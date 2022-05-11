شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة توافر السلع بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء لمناقشة ملفات الوزراء المختلفة ومتابعة توافر السلع.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد التقي ، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة.

ومن جانبه، أكد وزير البترول أن الاحتياطيات من جميع المنتجات البترولية مُطمئنة، ولا يوجد لدينا نقص في أي منها، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.