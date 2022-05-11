شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: توقيع نقاط الحيز العمرانى لـ158 مدينة و4758 قرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أنه تم توقيع نقاط تحديد الحيز العمراني على الطبيعة لـ (158) مدينة من إجمالى 229 مدينة، وبالنسبة للعزب والكفور والنجوع والتى يبلغ عددها 30890 عزبة فتم الإنتهاء من اعتماد الجيز العمرانى لـ ( 17436) عزبة وكفر ونجع ، كما تم توقيع نقاط الحيز العمرانى لجميع القري بالمحافظات بعدد 4758 قرية ويأتى ذلك من خلال البروتوكول الموقع بين الوزارة والهيئة المصرية العامة للمساحة لتحديد وتثبيت ورصد علامات الحيز العمرانى للمدن والكفور والنجوع من خلال ثوابت أرضية يتم رصدها على الشبكة الجيوديسية للجمهورية وذلك بالتنسيق مع القيادات التنفيذية والمختصين بالمحافظات.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي وتمكين القائمين على المتابعة برصد التعديات على الأراضي الزراعية ومنع ظهور مناطق عشوائية جديدة وتوفير المسكن الملائم وتحسين فرص المعيشة وتشجيع الاستثمار العقاري لمواطني القري والمدن بالمحافظات والحد من هجرة مواطني الريف إلي المدن.

وأوضح اللواء محمود شعراوى أنه تم تخصيص 20 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة التنمية المحلية بالعام المالى الحالى2021/2022 لتوقيع نقاط الحيز العمرانى للمحافظات.

وأشار اللواء محمود شعراوى الى إن الأحوزة العمرانية الجديدة ستتيح مساحات من الأراضى تمكن الدولة من إقامة مبانى خدمية ومرافق جديدة من محطات مياه وصرف صحى ومدارس ومستشفيات ونقاط شرطة ومرور ومطافئ وغيرها واستكمال أعمال التطوير و التنمية بكافة مراكز ومدن المحافظات.

وأوضح أن الأحوزة العمرانية الجديدة ستساهم بشكل فعال فى تنفيذ رؤية مصر 2030 وتنفيذ تكليفات القيادة السياسية فى الإرتقاء بجودة حياة كل أبناء مصر تحسين الظروف المعيشية لهم واستيعاب الزيادة السكانية ، إضافة الى جذب الاستثمارات ومشاركة القطاع الخاص فى التنمية ودعم الإدارة المحلية بقاعدة بيانات حديثة ودقيقة، ورفع كفاءة الإدارة المحلية ودعم حصول محدودى الدخل على السكن والخدمات ومتابعة الانجاز من خلال المؤشرات والبرامج الزمنية لتنفيذ ومتابعة خطط التنمية.