شكرا لقرائتكم خبر عن 93% من القراء يطالبون بسحب رخصة السلاح النارى حال استخدامه في المناسبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد سحب تراخيص الأسلحة النارية حال استخدامها في المناسبات والأفراح، أيد غالبية القراء مطالب سحب تراخيص الأسلحة النارية حال استخدامها في المناسبات والأفراح.

وطالب 93% من القراء سحب تراخيص الأسلحة النارية حال استخدامها في المناسبات والأفراح، بينما عارض 7% من القراء سحب تراخيص الأسلحة النارية حال استخدامها في المناسبات والأفراح.