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البابا تواضروس الثانى يلتقى كهنة منطقة "الأرشيديوسس" بأمريكا عبر ZOOM

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القاهرة - سامية سيد - التقى قداسة البابا تواضروس الثانى، مساء أمس، من خلال تطبيق Zoom عبر شبكة الإنترنت،  كهنة منطقة "الأرشيديوسس" لشمال كاليفورنيا والساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية، وألقى عليهم كلمة بعنوان "القيامة والرعاية والأسرة" ، وأجاب على أسئلتهم، وذلك ضمن المؤتمر السابع لهم والمنعقد حاليًا في كنيسة القديس مارمرقس بولاية كولارادو.

وعرض الآباء المشاركون في المؤتمر على قداسة البابا بعض الموضوعات الخاصة بالخدمة والأسرة لأخذ رأى قداسته فيها.

 

وعبر قداسة البابا في ختام اللقاء عن أمنياته بأن تكون الموضوعات والمناقشات التي يطرحها المؤتمر مثمرة وفعالة.


البابا تواضروس

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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