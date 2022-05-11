شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تشكل لجان انتخاب مجالس إدارة وحدات قطاعى العام والأعمال والان مع تفاصيل الخبر
ونص القرار علي أن تشكل بالمركز الرئيس لكل وحدة من الوحدات التابعة للقطاع العام والشركات التابعة المنصوص عليها في قانون شركات قطاع الأعمال العام ، لجنة لإجراء الانتخابات خلال المرحلة الأولي المقرر إجراؤها في الفترة من 8 إلي 20 مايو 2022 ، برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة قاضي علي الأقل أو ما يعادلها وعضوية أثنين من العاملين بالجهة الإدارية المختصة ، واثنين من العاملين بالشركة التي يجري بها الانتخاب ، وذلك وفقا للتشكيل المبين بالكشوف .
وأشار القرار إلي أنه في حالة غياب رئيس اللجنة أو أحد أعضائها لأي سبب من الأسباب يحل محله عضو آخر من ذات الجهة المرشح منها ، علي اللجنة إخطار المديرية المختصة بأي تعديل يطرأ فور حدوثه.