شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث معدات هيئة نظافة القاهرة لنقل الأشجار والنخيل وإعادة زراعتها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، في تشغيل احدث سيارات ومعدات نقل الاشجار والنخيل وإعادة زراعتها في سابقه تحدث علي مستوي الجمهورية حيث تم ضم احدث آلات ومعدات ثقيله لأسطول الهيئة، وهى من ضمن أحدث وسائل ومعدات تستخدم عالميا في زراعة ونقل الأشجار والنخل بكافه أرجاء القاهرة، وئلك تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافه وتجميل واناره القاهرة في استخدام أفضل التكنولوجيا الحديثة في كافه مهام الهيئة.

ووجه رئيس هيئة النظافة باستمرار العمل بهذه المعدات بالإدارة المركزية للتجميل بإعادة زراعة تلك الأشجار والتي يتم نقلها من أماكن التطوير والمحاور وإعادة زراعتها في أماكن جديدة.

وتعد هذة المعدة هى احدث معدات الهيئة لنقل الاشجار والنخل وإعادة زراعتها، وهى الوحيدة في جمهوريه مصر العربيه التى تمتلك المعدة علي مستوي المحافظات.