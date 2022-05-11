شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تصحيح امتحانات الثانوى العام بشكل يومى أولا بأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الجيزة، إن تصحيح الامتحانات لطلاب الثانوى العام الورقية يتم أول بأول وبشكل يومى، لافتا إلى أنه لا توجد أى مشاكل وتسير الامتحانات على مستوى المحافظة بشكل منتظم دون مشاكل.

جاء ذلك خلال تفقده لجنة امتحانات طلاب الصف الأول الثانوى العام بمدرسة الأورمان الثانوية بنات التابعة لإدارة الدقى التعليمية.

وانطلق الامتحان الإلكترونى على التابلت فى مادة اللغة العربية لطلاب الصف الأول الثانوى العام بأسئلة تمثل 70% من إجمالى الامتحان، بعد أن أدى الطلاب صباح اليوم الامتحان الورقى المقالى بنسبة 30% من إجمالى عدد الأسئلة.

وأتاحت المدارس للطلاب منصة الامتحان الإلكترونى على التابلت، بعد توصيله بشبكة المدرسة، كما وجهت المدارس تنبيهات للطلاب بعدم مغادرة لجان الامتحان إلا بعد التأكد من إظهار رساله تم التسليم بنجاح وعدم الدخول علي منصة الامتحان قبل الموعد المحدد.

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: الجزء المقالي والالكتروني لأى مادة هم "امتحان واحد" وبالتالي التخلف عن الجزء المقالي يعتبر غياب عن الامتحان ويعتبر الطالب راسبا في هذه المادة على الطالب تأدية الاثنين.

وبحسب جدول الامتحان يؤدى الطلاب غدا الأربعاء 11 مايو امتحان مادة اللغة العربية، والسبت 14 مايو الكيمياء والجغرافيا والاثنين 16 مايو اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ والأربعاء 18 مايو اللغة الأجنبية الأولى والسبت 21 مايو الفيزياء والفلسفة و23 مايو الرياضيات والاربعاء 25 مايو الأحياء.

وأكدت الوزارة أنه تُعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجدول المرفق للعام الدراسي 2021/2022، يؤدى الطلاب الامتحان على فترتين في الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيا أسئلة مقالية وتمثل هذه الاسئلة نسبة (30%) من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها الكترونياً أسئلة اختيار من متعدد من خلال المنصة الالكترونية، وتمثل نسبة الاسئلة فيها (70%) من درجة الامتحان ،وتتولى المدرسة تشكيل لجان لتقدير أوراق الإجابة الخاصة بالأسئلة المقالية، وتقوم المدرسة بإعلان النتيجة بعد ورود درجات الطلاب في الامتحانات التي تمت الكترونياً وتجميعها مع نتيجة امتحان الأسئلة المقالية ويتم ذلك من خلال تشكيل لجنة للنظام والمراقبة بالمدرسة مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة للطلاب و المعلمين.

ولفتت الوزارة إلى أن عقد الامتحانات بالمدارس المجهزة (رسمية أو خاصة)خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس الغير مجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة رسمية أو خاصة وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.