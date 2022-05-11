شكرا لقرائتكم خبر عن الجامع الأزهر يعلن فتح باب التقدم لالتحاق الدارسين برواق العلوم الشرعية والعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجامع الأزهر فتح باب التقدم لالتحاق الدارسين برواق العلوم الشرعية والعربية، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وذلك وفق الشروط التالية:

• إتاحة التقدم فى المرحلة التمهيدية لجميع الأعمار والفئات على مستوى الجمهورية.

• يحق للحاصلين على الإعدادية الأزهرية الالتحاق مباشرة بالمستوى الأول للمرحلة المتوسطة.

• يحق للحاصلين على الثانوية الأزهرية الالتحاق مباشرة بالمستوى الأول للمرحلة التخصصية.

وسوف تقوم إدارة الرواق بالجامع الأزهر الشريف بمراجعة الطلبات، وسيتم تسكين كل دارس بالمرحلة المناسبة له بمعرفة الإدارة، مع مراعاة رغبة الدارس، في حدود الضوابط والشروط الموضحة، كما تنوه إدارة الرواق الأزهري إلى أن الدراسة بالأروقة الأزهرية كافة مجانية بالكامل.

ومن المقرر أن تكون مدة استقبال طلبات الالتحاق بداية من 10 /5 /2022 م، وحتى 25 / 5 / 2022 م، وذلك عبر الرابط التالي: https://service.azhar.eg/Services/form.aspx?fid=175