شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: أمطار خفيفة غدًا على أقصى السواحل الشمالية الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، وخرائط الأمطار على مصر إلى سقوط أمطار خفيفة غدًا على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية تصل إلى 1 مم.

ويستخدم مركز التنبؤ بالفيضان تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجى الطبيعى للنهر و التنبؤبالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، ويساهم نظام الإنذار المبكر للسيول فى مواجهة مخاطرالسيولوالتقليل من آثارها.