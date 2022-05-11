شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: تنفيذ 259 مشروعا لرفع كفاءة البنية التحتية بمحافظات الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - تأهيل ترع بأطوال 2618 كيلومترا بتكلفة 9.80 مليار جنيه والعمل على تأهيل ترع بأطوال 1100 كيلومتر بتكلفة 3.90 مليار جنيه بمحافظات الصعيد

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزيروالمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى لإستعراض موقف المشروعات المائية الجارى تنفيذها بمحافظات الوجه القبلى.

قال عبد العاطى إن الدولة المصرية تبذل جهوداً ضخمة في مختلف محافظات الجمهورية وخاصة محافظات الوجه القبلى، فى إطار رؤية شاملة لتنمية الصعيد وتوفير حياة كريمة للمواطنين موضحاً أن مشروعات الموارد المائية والرى تقع فى قلب المشروعات التنموية الجارىتنفيذها حالياً، بإعتبار المياه هى المحور الرئيسى للتنمية.

وأوضح أنه يجرى العمل خلال العام المالى الحالى على تنفيذ 259 مشروعا بمحافظات الصعيد، تتنوع بين أعمال تأهيل ترع ومساقى، ورفع كفاءة البنية التحتية للري من كباري وأفمام ومنشآت مائية، والحماية من أخطار السيول، وحفر الآبار الجوفية، والتوسع في تشغيلالآبار بالطاقة الشمسية، وتأهيل وتجديد محطات الرفع ، وحماية جوانب نهر النيل.

وأضاف أنه تم تنفيذ أعمال تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 2618 كيلو متر 9.80 مليار جنيه، وجارى تأهيل ترع بأطوال 1100 كيلومتر بتكلفة 3.90 مليار جنيه بمحافظات الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان، كما يجرى تنفيذ أعمال تطوير للري وتأهيل للمساقي بقيمة 60 مليون جنيه، وتدعيم ورفع كفاءة المنشآت المائية بقيمة 1.10 مليار جنيه، وأعمال الحماية من أخطار السيول بقيمة 0.69 مليار جنيه ، وأعمال حفر الآبار الجوفية وتنمية منطقة سيوة بقيمة 0.71 مليار جنيه، وأعمال تغذية بالطاقة الشمسية للآبار بقيمة 0.27 مليار جنيه، وأعمال إحلال وتجديد محطات الرفع بقيمة 0.63 مليار جنيه، وأعمال حماية لجوانب نهر النيل بقيمة 18 مليون جنيه، بخلاف تنفيذ أعمال مساحية لخدمة المشروعات القومية التي تنفذها الدولة بقيمة 3.50 مليار جنيه.

وفى مجال تطوير منشآت الرى الكبرى بالوجه القبلى، فقد تم البدء فى تنفيذ مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة لخدمة زمام حوالي 1.50 مليون فدان فى خمسة محافظات بالصعيد هى (أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة).

وفى إطار الحملات الموسعة لإزالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية وأملاك الرى فقد تم إزالة أكثر من 22 ألف حالة تعدى بمساحة تصل إلى حوالى2.20 مليون متر مربع.

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى قامت بإنشاء المركز الثقافى الأفريقى بأسوان والذى يضم خمس مساحات متنوعة تحتوى كلمنها على لوحات ومقتنيات وأفلام وثائقية للدول الأفريقية ، ويحتوى على مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التي تحكى تاريخ النيل، كما تم الانتهاء من تنفيذ مسرح مفتوح بجوار المركز.