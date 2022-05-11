شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة كويتية: تنسيق مصرى مغربى لحماية الأمن العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت صحيفة النهار الكويتية، الاتفاق المصرى المغربى على أهمية تحقيق تعاون دولى فاعل لمواجهة كل التهديدات الأمنية بما فيها الإرهاب والتطرف والجرائم السيبرانية، مشيرة إلى اتفاق مصر والمغرب على ضرورة التنسيق المشترك لمواجهة كل التهديدات الأمنية العابرة للحدود ومكافحة الإرهاب وحماية الأمن العربي.

وقالت الصحيفة تحت عنوان "تنسيق مصري مغربي لحماية الأمن العربي" إن وزير الخارجية سامح شكري التقى بنظيره المغربي ناصر بوريطة، في المغرب مساء الاثنين الماضي واتفقا على أهمية تحقيق تعاون دولي فاعل لمواجهة كل التهديدات الأمنية بما فيها الإرهاب والتطرف والجرائم السيبرانية، فضلا عن مواصلة التنسيق والتعاون في إطار منطقة المتوسط؛ بما يعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة والأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والتصدي الشامل لمسألة الهجرة".

وأضافت الصحيفة أن الوزيران شددا على ضرورة تجاوز الخلافات البينية العربية صوناً لوحدة الصف العربي في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات غير مسبوقة، مؤكدين رفضهما لكل أشكال التدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوزيران ثمنا الجهود التي يضطلع بها بلديهما لمساعدة الدول العربية التي تشهد أوضاعا سياسية واقتصادية صعبة؛ بما يهدف إلى الحفاظ على وحدة أراضي تلك الدول وسيادتها الوطنية وتماسك مجتمعاتها وتأكيدهما على الثوابت العربية والدولية ذات الصلة بإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة.