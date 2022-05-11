شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: صممنا أسئلة امتحانات الثانوية بشكل لا يحتاج خطوات على الورق لحلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: لقد صممنا أسئلة الامتحانات الالكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي وكذلك أسئلة امتحانات الثالث الثانوي من نوعية "اختيار من متعدد" وبشكل "لا يحتاج تطبيق خطوات على الورق لحلها" حتى في المواد العلمية ولذلك لن يحتاج الطلاب أوراق بيضاء للإجابة.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: تبدأ الامتحانات اليوم وتلتزم جميع الإدارات بتنفيذ التعليمات وسوف تمر بكافة الإجراءات الاحترازية وتسير بانتظام .

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2022، وفى المواد الدراسية الأساسية 26 يونيو المقبل بدلا من 11 من نفس الشهر وتستمر حتى 21 يوليو 2022، حيث يؤدى الطلاب يوم الأحد 26 يونيو امتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.