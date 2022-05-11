شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الامتحان المقالى الورقى فى اللغة العربية لطلاب أولى ثانوى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ قبل قليل طلاب الصف الأول الثانوى العام أداء امتحان اللغة العربية فى الجزء المقالى الورقى والذى يمثل 30% من الامتحان، حيث يؤدى الطلاب الامتحان المقالى، ثم يحصلون على راحة 15 دقيقة ثم ينطلق الامتحان الإلكترونى، والذى يمثل 70% من الامتحان.

وأكدت طالبات مدرسة الأورمان الثانوية بنات التابعة لإدارة الدقى التعليمية، أن مستوى الامتحان متوسط من حيث الصعوبة فى الجزء المقالى له، وتضمن الاختبار 5 أسئلة يجيب الطالب فى نفس كراسة الأسئلة، حيث تركت اللجنة الفنية المسئولة عن وضع الامتحان مساحة ومسودة للطالب للإجابة عن الامتحان، كما تم تسليم الطلاب ورقة المفاهيم الخاصة بامتحان اللغة العربية.

وبحسب جدول الامتحان يؤدى الطلاب الأربعاء 11 مايو امتحان مادة اللغة العربية، والسبت 14 مايو الكيمياء والجغرافيا والاثنين 16 مايو اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ والأربعاء 18 مايو اللغة الأجنبية الأولى والسبت 21 مايو الفيزياء والفلسفة و23 مايو الرياضيات والاربعاء 25 مايو الأحياء.

وأكدت الوزارة أنه تُعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجدول المرفق للعام الدراسي 2021/2022، يؤدى الطلاب الامتحان على فترتين في الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيا أسئلة مقالية وتمثل هذه الاسئلة نسبة (30%) من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها الكترونياً أسئلة اختيار من متعدد من خلال المنصة الالكترونية، وتمثل نسبة الاسئلة فيها (70%) من درجة الامتحان ،وتتولى المدرسة تشكيل لجان لتقدير أوراق الإجابة الخاصة بالأسئلة المقالية، وتقوم المدرسة بإعلان النتيجة بعد ورود درجات الطلاب في الامتحانات التي تمت الكترونياً وتجميعها مع نتيجة امتحان الأسئلة المقالية ويتم ذلك من خلال تشكيل لجنة للنظام والمراقبة بالمدرسة مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة للطلاب و المعلمين.

ولفتت الوزارة إلى أن عقد الامتحانات بالمدارس المجهزة (رسمية أو خاصة)خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس الغير مجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة رسمية أو خاصة وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.