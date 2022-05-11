شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة فلسطين تدين جريمة إعدام الصحفية أبو عاقلة وتحمّل إسرائيل المسؤولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت الرئاسة الفلسطينية ، اليوم الأربعاء، جريمة اعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي، للصحفية شرين أبو عاقلة.

وحملت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة، مؤكدة أنها جزء من سياسة يومية ينتهجها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وشددت على أن جريمة اعدام الصحفية أبو عاقلة، وإصابة الصحفي علي السمودي، هي جزء من سياسة الاحتلال باستهداف الصحفيين لطمس الحقيقة وارتكاب الجرائم بصمت.

وتقدمت الرئاسة الفلسطينية ، بأحر التعازي والمواساة، إلى عائلة الشهيدة أبو عاقلة وزملائها، سائلة الله عز وجل، ان يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

وحيّت الرئاسة الفلسطينية الصحفيين الفلسطينيين، الذين يواصلون القيام بواجبهم الوطني والإنساني تجاه القضية الفلسطينية العادلة بالرغم من هذا الاستهداف.

متعلقات: