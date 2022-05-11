شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية تقديم طلب التماس على نتائج الميد تيرم بكلية التجارة جامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت كلية التجارة بجامعة القاهرة فى قبول التماسات الطلاب على نتائج امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى "الميد تيرم"، وذلك من خلال الموقع الرسمى للكلية، ونشر الموقع الرسمى لكلية التجارة بجامعة القاهرة خطوات التقدم لتسجيل التماسات:-

1- يجب تسجيل المرحلة الأولى من تسجيل البيانات ولمرة واحدة خلال العمر فقط قبل البدء فى المرحلة الثانية وهى تسجيل الالتماس، أما إن كان الطالب قد سجل بياناته من قبل خلال التسجيل فى أى من أنواع التسجيل فلا داعى لهذه الخطوة.

2- رابط سداد وصل فورى http:ckes.cu.edu.eg/foc.aspx.

3- خمسون جنيهاً للمادة الواحدة

4- يتعين سداد الوصل قبل الدخول لأن صورة وصل السداد ستطلب منك قبل اختيار المواد

5- عند عدم إدخال بيان أو إدخاله بشكل غير سليم سيتم إعطاء رسالة باللون الأحمر لذا راقب تلك الرسائل لتتعرف على المطلوب منك لتنفذة.

6- بعد نهاية المرحلة الأولى توجه للمرحلة الثانية وابحث باسمك أو جزء من منة أو الرقم القومى الخاص بك ثم أضغط على زر أبحث لتمتلئ اللستة بجميع عن تنطبق عليهم خاصية البحث أختر أسمك و أكتب القومي الخاص بك و أنقل التأكيدي من الصورة واضغط موافق

7- عند عدم الانتقال للصفحة التالية ابحث عن رسالة حمراء تخبرك بالخطأ الذي يمنع من إجتياز هذة الصفحة مثل عدم رفع الصورة وخلافة

8- الصفحة التى تليها اختر ما تريدة من المواد التي تريد تقديم إلتماس بخصوصها أضف القومي والموبيل واضغط حفظ

9- سيظهر لك رسالة بالحفظ، المواد المسجلة المراد تقديم التماس فيها إن لم تظهر هذة الرسالة فإنك لم تقم بالحفظ

وكانت كلية التجارة بجامعة القاهرة قد أعلنت يوم الاثنين الماضى نتائج امتحانات الميد تيرم للطلاب.