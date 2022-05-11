شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال فنية بديعة بمعرض بيع أعمال طلاب كلية الفنون الجميلة بالزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل كلية الفنون الجميلة بالزمالك تنظيم معرض بيع أعمال طلاب الكلية المتنوعة، حيث تم افتتاح المعرض يوم الأحد 8 مايو الحالى، بقاعة العرض الكبرى بالكلية، ويستمر تنظيم المعرض حتى يوم الخميس 19 مايو، ويتم تنظيم المعرض برعاية الدكتور ممدوح مهدى، القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتور عمرو محمد سامى، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، والدكتورة أمنية يحيى، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والقائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد حسنى رضوان، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.



أعمال فنية بديعة بمعرض بيع أعمال طلاب كلية الفنون الجميلة بالزمالك

يُمكن للطالب بفنون جميلة الزمالك المشاركة بأكثر من عمل فى المعرض، وتكون المشاركة من جميع الأقسام العلمية بالكلية، وتتنوع الأعمال بين تصوير زيتى وطباعة وجرافيك، ونحت وأعمال جدارية، وكلية الفنون الجميلة بالزمالك تهتم بإقامة المعارض الطلابية لتنمية قدرات ومهارات الطلبة فى فنون الرسم والتصوير والنحت والتصميم، واكتشاف المواهب والمهارات الواعدة، والعمل على ثقل هذه المواهب، والتوجيه السليم لها، من خلال متابعة الأساتذة المتخصصين لمواهب الطلاب، ودعمها بالثقافة الفنية، ويتم تنظيم المعرض فى إطار دور كلية الفنون الجميلة بالزمالك فى نشر الوعى الفنى والعلمى، ودعم الطلاب والطالبات الموهوبين.



أعمال فنية بديعة بمعرض بيع أعمال طلاب كلية الفنون الجميلة بالزمالك



أعمال فنية بديعة بمعرض بيع أعمال طلاب كلية الفنون الجميلة بالزمالك



أعمال فنية بديعة بمعرض بيع أعمال طلاب كلية الفنون الجميلة بالزمالك



أعمال فنية بديعة بمعرض بيع أعمال طلاب كلية الفنون الجميلة بالزمالك



أعمال فنية بديعة بمعرض بيع أعمال طلاب كلية الفنون الجميلة بالزمالك



أعمال فنية بديعة بمعرض بيع أعمال طلاب كلية الفنون الجميلة بالزمالك



أعمال فنية بديعة بمعرض بيع أعمال طلاب كلية الفنون الجميلة بالزمالك



أعمال فنية بديعة بمعرض بيع أعمال طلاب كلية الفنون الجميلة بالزمالك



أعمال فنية بديعة بمعرض بيع أعمال طلاب كلية الفنون الجميلة بالزمالك



أعمال فنية بديعة بمعرض بيع أعمال طلاب كلية الفنون الجميلة بالزمالك



أعمال فنية بديعة بمعرض بيع أعمال طلاب كلية الفنون الجميلة بالزمالك



أعمال فنية بديعة بمعرض بيع أعمال طلاب كلية الفنون الجميلة بالزمالك



أعمال فنية بديعة بمعرض بيع أعمال طلاب كلية الفنون الجميلة بالزمالك



أعمال فنية بديعة بمعرض بيع أعمال طلاب كلية الفنون الجميلة بالزمالك



عمل فنى بديع بمعرض بيع أعمال طلاب كلية الفنون الجميلة بالزمالك



عمل فنى بديع بمعرض بيع أعمال طلاب كلية الفنون الجميلة بالزمالك



عمل فنى بمعرض بيع أعمال طلاب كلية الفنون الجميلة بالزمالك



عمل فنى بمعرض بيع أعمال طلاب كلية الفنون الجميلة بالزمالك



عمل فنى بديع بمعرض بيع أعمال طلاب كلية الفنون الجميلة بالزمالك



عمل فنى بمعرض بيع أعمال طلاب كلية الفنون الجميلة بالزمالك



عمل فنى بديع بمعرض بيع أعمال طلاب كلية الفنون الجميلة بالزمالك



عمل فنى بديع بمعرض بيع أعمال طلاب كلية الفنون الجميلة بالزمالك