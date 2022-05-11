شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب أولى ثانوى يبدأون اختبارات نهاية العام بامتحانات إلكترونية وورقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ اليوم طلاب الصف الأول الثانوى العام امتحانات نهاية العام، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية بأسئلة مقالية تمثل 30% واختيار من متعدد بواقع 70%، كما تعقد الامتحانات فى الفترتين الصباحية والمسائية لطلاب المدارس الخاصة غير المجهزة تكنولوجيا.

وانتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من عقد امتحانات طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى خلال الأيام الماضية فى المواد غير المضافة للمجموع، كما تم تحديث أجهزة التابلت وتنزيل منصة الامتحان استعدادا لعقد الامتحان الإلكترونى اليوم الأربعاء، ويبدأ الطلاب بالامتحان المقالى الورقى ثم يحصل الطلاب على راحة حوالى 15 دقيقة ثم يبدأ الاختبار الإلكترونى على التابلت.

وبحسب جدول الامتحان يؤدى الطلاب اليوم الأربعاء 11 مايو امتحان مادة اللغة العربية، والسبت 14 مايو الكيمياء والجغرافيا والاثنين 16 مايو اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ والأربعاء 18 مايو اللغة الأجنبية الأولى والسبت 21 مايو الفيزياء والفلسفة و23 مايو الرياضيات والاربعاء 25 مايو الأحياء.

وأكدت الوزارة أنه تُعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجدول المرفق للعام الدراسي 2021/2022، يؤدى الطلاب الامتحان على فترتين في الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيا أسئلة مقالية وتمثل هذه الاسئلة نسبة (30%) من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها الكترونياً أسئلة اختيار من متعدد من خلال المنصة الالكترونية، وتمثل نسبة الاسئلة فيها (70%) من درجة الامتحان ،وتتولى المدرسة تشكيل لجان لتقدير أوراق الإجابة الخاصة بالأسئلة المقالية، وتقوم المدرسة بإعلان النتيجة بعد ورود درجات الطلاب في الامتحانات التي تمت الكترونياً وتجميعها مع نتيجة امتحان الأسئلة المقالية ويتم ذلك من خلال تشكيل لجنة للنظام والمراقبة بالمدرسة مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة للطلاب و المعلمين.

ولفتت الوزارة إلى أن عقد الامتحانات بالمدارس المجهزة (رسمية أو خاصة)خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس الغير مجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة رسمية أو خاصة وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.