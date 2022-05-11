شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: الانتهاء من 248 مشروعا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن المحافظة تحاول البحث عن الحلول السريعة والجذرية لمواجهة كافة التحديات لإنجاز أعلى المعدلات بمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة".

وأضاف محافظ أسوان، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم الإنتهاء من 248 مشروع ، فيما جارى العمل في 964 مشروع ، بينما لم يتم البدء فى 1057 مشروع وذلك من إجمالى 2269 مشروع مستهدف تنفيذه داخل 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرى توابع و 380 نجع وكفر وعزبة بعد ضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية.

وأشار إلى مناقشته باستمرار مع المختصين وممثلى الجهات المعنية عرض الحلول السريعة والناجزة للتحديات والعقبات التى تعترض سير بعض المشروعات للإسراع بمعدلات الإنجاز بها والتى من أبرزها تقاعس بعض الشركات والمقاولين ، بجانب تعارض مسارات خطوط وشبكات الصرف الصحى ببعض القرى مع خط الديكوفيل والطرق الرئيسية ، أو طبيعة الأراضى الصخرية.