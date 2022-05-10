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الأنبا باخوم يترأس قداس الشهر المريمى بكنيسة مصر الجديدة للأقباط الكاثوليك

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القاهرة - سامية سيد - ترأس مساء اليوم، نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشؤون الأيبارشية البطريركية، قداس الشهر المريمى، وذلك بكنيسة قلب يسوع للأقباط الكاثوليك بمصر الجديدة.

وجاء ذلك بمشاركة القمص فرنسيس نوير، والأب جورج سامى، راعى الكنيسة، وشعب الرعية، حيث بدأ اليوم بصلاة المسبحة الوردية، تلاها صلاة القداس الإلهى، ثم أعطى الأنبا باخوم كلمة العظة، التي أكد فيها على أن الخماسين المقدسة، تحمل خمسين يومًا من فرح القيامة.

 

واستكمل كلمته عن إنجيل اليوم قائلًا: إن يسوع كان نورًا وكيف يمكننا أن نستقبل يسوع كنور لحياتنا، مشيرًا إلى أهمية التمسك بنورنا، مختتمًا حديثه بدعوة الجميع للصلاة، لأجل استقبال النور بداخلنا. وانتهى القداس الإلهي بمنح البركة الرسولية الختامية من نيافته للحاضرين.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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