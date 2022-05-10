شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء رابطة ومنصة لخريجى أكاديمية الأوقاف الدولية ضمن تجديد الخطاب الدينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنشاء رابطة ومنصة لخريجي أكاديمية الأوقاف الدولية تهدف إلى إيجاد نوع من التواصل الدائم بين الأكاديمية وخريجيها قصد تزويدهم بكل جديد في مجال تجديد الخطاب الديني.

وقال جمعة فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة تويتر:"سيكون ذلك من خلال التدريب عن بعد أو المشاركة الفعلية في المؤتمر الدولي الذي تعقده الوزارة وغيره من الأنشطة"، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح الدورة العلمية الأولي لنخبة متميزة من مسئولي الإذاعات الإسلامية وكبار المذيعين بها من 21 دولة بأكاديمية الأوقاف الدولية بالتنسيق مع اتحاد الإذاعات الإسلامية السبت المقبل أرحب بهم جميعا في بلدهم الثاني مصر المحروسة حللتم أهلا ونزلتم سهلا مع تمنياتي بتجربة متفردة.

ودعا الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى وقت سابق الأئمة للعمل على إحياء القيم الدينية والأخلاقية قائلا عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "السادة الأئمة أعينوني بقوة.. سنسابق الزمن بالعمل الجاد لإحياء القيم الإيمانية والأخلاقية والإنسانية من خلال الخطب والدروس والندوات والأمسيات الدينية وإحياء فن الابتهال الديني في مختلف ربوع مصر ومنها إلى مختلف بقاع الدنيا .. اللهم وفقنا وأعنا وتقبل منا".

ونشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكتروني صور لانطلاق دروس العصر في أول تنفيذ لقرار العودة بالمساجد إلى ما قبل أزمة كورونا وعمارتها بالدروس والمقارئ القرآنية والسماح بزيارة المقامات والأضرحة في غير أوقات الصلاة.

وقالت الوزارة، إن ذلك يأتى في في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى وتوفير الجو الروحي الملائم لجميع المصريين وتنفيذًا لقرار عودة المساجد إلى طبيعتها قبل كورونا.

وأدى أئمة وزارة الأوقاف درس العصر بالمساجد، وفي لفتة طيبة وجه رواد المساجد الشكر لوزارة الأوقاف على السماح بالعودة الكاملة بالمساجد إلى طبيعتها، وعودة الجو الروحي والإيمانى للمساجد بعودة دروس العلم بالمساجد.