شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير هام من "دير مارجرجس للراهبات " بسبب شخصية وهمية تجمع تبرعات للدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن دير القديس مار جرجس للراهبات بمنطقة مصر القديمة أن لم يكلف أى شخص لجمع تبرعات لصالحه فى الوقت الراهن.

وذكر الدير: "نما إلى علمنا أن هناك شخصية مجهولة (سيدة) تنتحل صفة واسم إحدى الراهبات بالدير وتتصل تليفونيا بمحبى الدير لطلب التبرعات وتستغل فى ذلك رقم تليفون محمول كان مملوكاً فى فترة سابقاً لهذه الراهبة".

وحذر دير مار جرجس للراهبات، من التعامل مع هذه السيدة أو غيرها ممن يستغلون اسم الدير للاحتيال على أبناء الكنيسة، وأهاب الدير بالجميع التدقيق الشديد فى هذا الأمر وعدم الاستجابة لمثل هذه الاتصالات.