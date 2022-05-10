شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن قبول 7 واعظات بمنحة الماجستير المجانية بالوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار حرص وزارة الأوقاف على رفع كفاءة جميع العاملين بها من خلال الدراسات العليا والبحث العلمى والبرامج التدريبية، اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قبول 7 من الواعظات المتطوعات الراغبات فى الحصول على منحة الماجستير المجانية للعام الجامعى 2023 / 2024م، وهن:

م الاســــــــم المديرية الوظيفة

1. ميسا جابر عبده ورورى المنوفية واعظة متطوعة

2. تيسير محمد الفتوح محيسن المنوفية واعظة متطوعة

3. إلهام فتحي رزق حسن كفر الشيخ مرشدة دينية

4. انجبار محمد محمد أبو موسى المنوفية واعظة متطوعة

5. سحر محمد يونس البحيري المنوفية واعظة متطوعة

6. مها رضوان عبد الرازق القاهرة واعظة متطوعة

7. عزة علي صالح عطا الله القاهرة واعظة متطوعة

وطالبت الوزارة كلا منهن بضرورة تسليم ملفها المطلوب لمكتب مساعد الوزير لشئون الامتحانات والتدريب.