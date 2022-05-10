شكرا لقرائتكم خبر عن أمين صندوق اتحاد العمال: الدعوة للحوار الوطنى تدشين لجمهورية جديدة يشارك فيها الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بدعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم الثلاثاء، بشأن تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لإدارة حوار وطنى حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إليه شخصيا، مشيدا بتوضيح "الأكاديمية" بأنها ستقوم بإدارة هذا الحوار الوطنى بكل تجرد وحيادية تامة، دون التدخل فى مضمون أو محتوى ما يتم مناقشته، من أجل إفساح المجال أمام حوار جاد وفعال وجامع لكافة القوى والفئات، ويتماشى مع طموحات وتطلعات القيادة السياسية والقوى السياسية المختلفة، ليكون خطوة فى غاية الأهمية تساعد على تحديد أولويات العمل الوطني وتدشن لجمهورية جديدة تقبل بالجميع ولا يمكن فيها أن يفسد الخلاف في الرأي للوطن قضية.

وقال عبدالفضيل في تصريحات صحفية، إن بيان ودعوة "الأكاديمية " اليوم بالإعلان عن بدء إجراءات الحوار، وفتح باب التسجيل على الموقع الإلكتروني للمؤتمر الوطني للشباب لمن يرغب في المشاركة وفتح الأفق والمجال أمام الجميع، وتشكيل لجنة مشتركة حيادية من مراكز الفكر والرأى تكون مهمتها تجميع مخرجات الحوار الوطني عبر جلساته المختلفة في وثيقة أولية موحدة متفق عليها من جميع القوى والفئات المشاركة يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية، هى خطوات تؤكد جدية الحوار وتغلق الباب أمام المشككين فيه، وتوضح أن ما يحدث هو استمرار لثقافة القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى التى تفتح المجال إلى الجميع فى المشاركة طالما فى صالح الوطن ووحدته وتنميته.

وثمن النائب تكليف الرئيس السيسي لإدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسى حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إليه شخصياً، مع وعده بحضور المراحل النهائية منها، ما يؤكد الحرص على تمكين الشباب وإشراكهم فى مصر المستقبل، تماشيا مع "الجمهورية الجديدة" والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.