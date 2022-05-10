شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تزيل 5 عقارات بجوار كوبري البراجيل بسبب أعمال لتوسعة مدخل عزبة المطار وتعويض قاطنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت محافظة الجيزة، من خلال حى شمال الجيزة في إزالة 5 عقارات يمين كوبرى البراجيل لتوسعة مدخل عزبة المطار ضمن برنامج تطوير شمال الجيزة وذلك بعد تعويض قاطنى العقارات بمعرفة جهاز التعمير وإخلاءها من القاطنين تحت اشراف ومتابعة اشرف بكر رئيس الحى

جاء ذلك فى اطار توجيهات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة بفتح محاور مرورية لتسهيل حركة المواطنين وبالتزامن مع تنفيذ العديد المشروعات القومية وبالتنسيق مع جهاز تعمير القاهرة الكبرى

وفى سياق أخر شن حى الهرم برئاسة المهندس حسن موافي، حملة مكبرة بقطاع هضبة الأهرام برئاسة توفيق جمال، بناء علي تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حملة مكبرة بمعاونة شرطة المرافق والصحة والطب البيطرى والبيئة والمرور والسيرفيس، أسفرت الحملة عن رفع 780 كرسي متنوع و350 اشغال للطريق.