شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 12 توك توك وتشميع 4 محال مخالفة ورفع 1130 إشغالا بحدائق الأهرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن حى الهرم برئاسة المهندس حسن موافي، حملة مكبرة بقطاع هضبة الأهرام برئاسة توفيق جمال، بناء علي تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حملة مكبرة بمعاونة شرطة المرافق والصحة والطب البيطرى والبيئة والمرور والسيرفيس، أسفرت الحملة عن رفع 780 كرسيا متنوعا و350 إشغالا للطريق.

كما تم تنظيف 5 قطع أرض فضاء وتم كنس الشوارع الرئيسية والداخلية بقطاع هضبة الأهرام من قبل الهيئة العامة للنظافة والتجميل، وتحرير 4 محاضر تموين ومصادرة 4 أسطوانات بوتاجاز استخدام منزلي تم تسليمهم لاداره التموين.

كما تم مصادرة 5 توك توك من الجراجات من قبل الحي وعدد (3 ) توك توك من قبل اداره السرفيس وعدد ( 4 ) توك توك من قبل اداره المرور، باجمال 12 توك توك.

وتم إيقاف أعمال تشطيبات محلات مخالفة وسحب المعدات وإيداعها بمخازن الحى وإزالة حواجز حديدية تعوق حركة الطريق، وتحرير محاضر وتشميع عدد 4 محلات تدار بدون ترخيص وإيداع المضبوطات بقطاع هضبه الأهرام.