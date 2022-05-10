شكرا لقرائتكم خبر عن حوار وطنى من أجل مصر القوى السياسية تستجيب لدعوة الرئيس والأكاديمية الوطنية للتدريب.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فى إطار الدعوة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى للمؤتمر الوطنى للشباب (والذى يتم تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب) خلال إفطار الأسرة المصرية بالتنسيق مع كل التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار وطنى حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إلى سيادته شخصيًا.

وفى هذا الإنفوجراف نستعرض أبرز الأحزاب والهيئات التي رحبت بالمشاركة وهى كالتالى:

تنسيقية الأحزاب: نثمن دعوة الأكاديمية للحوار الوطنى لكل أطياف المجتمع

حزب الوفد: نؤكد دعم ومساندة كل القضايا التى تُعلى قيمة الوطن وتخدم أبناءه



الحوار الوطنى 1

حزب المؤتمر: بدء وضع رؤية حزبية خاصة لكل محاور وملفات الحوار الوطنى

6 أبريل: ننتظر خارطة الطريق المقترحة ليكون الحوار مثمرا ودائما ومستمرا

تحالف العمل الأهلى: نشارك فى إدارة هذا الحوار الوطنى بكل جدية

المصريين الأحرار: خالص الشكر والتقدير للرئيس لإفساحه المجال لحوار جاد وفعال

حزب التجمع: نرحب بالمشاركة فى الحوار حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة

الأعلى للإعلام: المبادرة تمثل انطلاقة جديدة مع الجمهورية الجديدة بكل مكوناتها



الحوار الوطنى

لجنة العفو الرئاسى: تدعو الشعب للمشاركة فى الحوار والعبور بالوطن لمستقبل أفضل

حزب إرادة جيل: رسالة شكر وتقدير للرئيس السيسى على المبادرة الرئاسية من أجل الحوار

الشعب الجمهورى: نؤمن بأهمية إنجاح الحوار للحفاظ على صلابة وتماسك الجبهة الداخلية

حزب العدل: بدء العمل على المحاور التى يتبناها الحزب لطرحها ضمن أجندة الحوار

حماة الوطن: الحزب سيكون مشاركا فعالا بما يخدم مسار الإصلاح بالجمهورية الجديدة

الوطنية للصحافة: تشكيل مجموعة لوضع تصور للحوار وترجمة رؤية القيادة للجمهورية الجديدة