شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى: نبذل الجهود كى تسير الامتحانات بانضباط تحقيقا للعدالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: تبذل الوزارة كل الجهود كى تسير جميع الامتحانات بيسر وانتظام وانضباط وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وتمنياتنا بالتوفيق والنجاح لكل الطلاب.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى،هذه الايضاحات الخاصة بامتحانات الثانوى العام"ليست قرارات جديدة" ولكنها هامة لحسم الامور في قضايا جدلية تصنعها بعض الجروبات وتسبب بلبلة وسوء فهم لدى الطلاب وذويهم بلا داعي وبلا مرجعية.

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: الجزء المقالي والالكتروني لأى مادة هم "امتحان واحد" وبالتالي التخلف عن الجزء المقالي يعتبر غياب عن الامتحان ويعتبر الطالب راسبا في هذه المادة على الطالب تأدية الاثنين.

وبحسب جدول الامتحان يؤدى الطلاب غدا الأربعاء 11 مايو امتحان مادة اللغة العربية، والسبت 14 مايو الكيمياء والجغرافيا والاثنين 16 مايو اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ والأربعاء 18 مايو اللغة الأجنبية الأولى والسبت 21 مايو الفيزياء والفلسفة و23 مايو الرياضيات والاربعاء 25 مايو الأحياء.

وأكدت الوزارة أنه تُعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجدول المرفق للعام الدراسي 2021/2022، يؤدى الطلاب الامتحان على فترتين في الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيا أسئلة مقالية وتمثل هذه الاسئلة نسبة (30%) من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها الكترونياً أسئلة اختيار من متعدد من خلال المنصة الالكترونية، وتمثل نسبة الاسئلة فيها (70%) من درجة الامتحان ،وتتولى المدرسة تشكيل لجان لتقدير أوراق الإجابة الخاصة بالأسئلة المقالية، وتقوم المدرسة بإعلان النتيجة بعد ورود درجات الطلاب في الامتحانات التي تمت الكترونياً وتجميعها مع نتيجة امتحان الأسئلة المقالية ويتم ذلك من خلال تشكيل لجنة للنظام والمراقبة بالمدرسة مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة للطلاب و المعلمين.

ولفتت الوزارة إلى أن عقد الامتحانات بالمدارس المجهزة (رسمية أو خاصة)خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس الغير مجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة رسمية أو خاصة وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.

وقال الوزير: قلنا هذا الكلام بكل وضوح من قبل ولكن البعض يحاول التحايل احيانا والبعض الأخر احترف صناعة الجدل وإثارة البلبلة قبل كل امتحان.