شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن إتاحة كتيب المفاهيم لمواد الثانوية العامة إلكترونيا قبل نهاية مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: "تقوم الوزارة بإعداد (ورقة المفاهيم) للصفوف الأول والثاني الثانوي و(كتيب المفاهيم) للثالث الثانوى، وسوف تطبعها الدولة ويتم تسليمها مع بدء الامتحان، على أن يسلم الطالب هذه الأوراق أو الكتيبات مع انتهاء الامتحان ولا يجوز الاحتفاظ بها".

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى تصريحات له: "سوف تتيح الوزارة كتيبات المفاهيم بأكملها لكل المواد لطلاب الثالث الثانوي إلكترونيا، للاطلاع عليها قبل نهاية شهر مايو الحالى".

وأضاف وزير التربية والتعليم: "لا يجوز لطلاب المرحلة الثانوية دخول اللجان بأوراق بيضاء لاستخدامها كمسودات، وتم توفير ما يحتاجه الطلاب من واضعى الامتحانات".