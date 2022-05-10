شكرا لقرائتكم خبر عن قانون أحوال شخصية جديد.. رسائل الأمل والمستقبل من الرئيس السيسى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بث الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من الرسائل المهمة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة صدى البلد، وأثناء استضافة المستشار عبد الله الباجا رئيس محكمة استئناف القاهرة، حيث تناول الحديث عن قانون الأحوال الشخصية، مشيرا إلى العمل على مشروع قانون جديد خلال أيام.

وفى هذا الإنفوجراف نستعرض أبرز تصريحات ورسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال المداخلة..

نسب الأسر المسجلة لحالات انفصال زادت بشكل كبير آخر 20 عاما

الدين يضع الضمير عاملا من عوامل الضبط وهذا لا يُغيّب إجراءات الدولة

نحتاج إلى مناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية دون مزايدة

إعداد قانون أحوال شخصية متوازن يُحقق العدالة للجميع خلال أيام

مشاكل الأحوال الشخصية ستدفع الشباب للعزوف عن الزواج وتكوين أُسر



قانون أحوال شخصية جديد خلال أيام

سنُحاسب أمام الله عن الملف "قضاة ودولة ورئيس وحكومة وبرلمان وأزهر"

كل مؤسسات الدولة والمجتمع عليها التكاتف لإعداد قانون متزن

العقد والقانون لازم يكون الحاكم والمنظم لقضية الطلاق

الأحوال الشخصية من أخطر القضايا وتؤثر على تماسك المجتمع ومستقبله

الأزمة الاقتصادية العالمية كبيرة وتأثيرها على كل الدول



قانون أحوال شخصية جديد خلال أيام

الدولة تتخذ إجراءات توفير السلع والمنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين

يا ترى حد دخل أى مكان يشترى حاجة ما لقيهاش؟!

اتحملوا معايا علشان خاطر مصر.. واطمئنوا تماما

نوفر احتياطيا استراتيجيا من كل السلع الغذائية يكفى 6 شهور

عندنا احتياجاتنا والصوامع تستقبل يوميا 180 ألف طن قمح