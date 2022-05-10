شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: ما تدخلوش القضاء فى مسائل النفقة وغيرها.. نتفق الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إنه عندما يتم الاتفاق على عمل عقد بين الزوجين، ودخوله حيز التنفيذ بالتوقيع عليه، في البداية تكون الأمور طيبة، والنوايا لا تحمل مشكلات، ويحدث فصل في العقد.

وأضاف الرئيس السيسي خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" الذي يذاع على قناة "صدى البلد": "في كلام أنا قولته ضمن إجراءات إصلاح الأحوال الشخصية، قلت ما تدخلوش القضاء كتير في إجراءات متعلقة بالنفقة والرؤية وغيرها، ولكن هنتفق، قبل ما نتجوز هنتفق، والعقد ده مش هيبقى مخالف للشرع، طالما تم توقيع الاتفاق عليه".

وقال الرئيس السيسي: "لما تختلف في الأول، هيوفروا علينا حاجات كتير يمكن يتحملها الأبناء فيما بعد، الحاجة التانية أن الدولة مسئولة، وأنا لما قلت إن المرأة المصرية مظلومة في ده قالوا إننى متحيز، لأ أنا مش متحيز، أنا بحاول يكون في توزان، لأن إحنا في النهاية مش لا نستهدف أحدا، إحنا بنستهدف منع الضرر والأذى والخراب، اللى بينتج عن تفكك الأسر، لكن مش بنستهدف الود والمحبة بين الأسر".

وتابع الرئيس السيسي: "أنا بقول إنه خلال اليومين التلاتة اللي جايين، أتصور أننا محتاجين من رجال القضاء، وخاصة من عملوا في الأحوال الشخصية لفترة طويلة جدا، العمل على إعادة التوازن للأحوال الشخصية، ويبقى في مجموعة مجتمعية مختصة بالموضوع ده، لأن القاضي عنده توازن موضوعي للقضية، أنا سمعت كتير كلام في موضوع الأحوال الشخصية، لكن مسمعتوش متوازن وموضوعي زي ما سمعته انهاردة".