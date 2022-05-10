شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة ترفع 120 استاند للباعة الجائلين وتزيل بروز محلات بحى شمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكثف محافظة الجيزة حملاتها على مدار اليوم للتصدى للإشغالات وجميع التعديات الموجودة على الطريق العام، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة .

وفي هذا الإطار شنت محافظة الجيزة من خلال حي شمال الجيزة حملات إشغالات بشوارع قطاع المنيرة الشرقية والتى شملت شوارع العامل الأول، ومحمد حجازي وتم خلال الحملة رفع 120 استاند للباعة الجائلين والمنشآت التجارية من الطريق العام وإزالة عددا من البروزات والتند المخالفة لعدم حصول أصحابها على التراخيص اللازمة بمتابعة من أشرف بكر رئيس حي شمال.