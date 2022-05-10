شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المهندسين يلتقى رئيس اتحاد المنظمات الهندسية الأفريقية ويزور وكالة الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، اليوم الثلاثاء، المهندسة كارلين بوشديد رئيس اتحاد المنظمات الهندسية الأفريقية (FAEO)، لمناقشة سبل التعاون بين نقابة المهندسين المصرية والاتحاد، وذلك بحضور المهندس احمد صبري الأمين العام المساعد والمهندس معتز بركات- أمين الصندوق المساعد بالنقابة، والمهندس محمد سامي- أمين صندوق اتحاد المنظمات الهندسية الأفريقية وعضو لجنة العلاقات الخارجية والشئون الأفريقية بالنقابة.

وخلال الاجتماع عرضت رئيس اتحاد المنظمات الهندسية الأفريقية على نقيب المهندسين ما تم إنجازه بالاتحاد منذ توليها رئاسته، إضافة إلى عرضها بأن تستضيف مصر ممثلة فى نقابة المهندسين مؤتمر الهندسة الأفريقى القادم، والذى سيعقد تحت رعاية كل من الاتحاد الأفريقى والاتحاد العالمى للمهندسين وهيئة اليونسكو الدولية، والذى يعد الأول من نوعه، وسيتم عقده في شمال أفريقيا، وقد وعد نقيب المهندسين بأن يتم عرض هذا الأمر على المجلس الأعلى للنقابة في اجتماعه القادم.

كما دعت رئيس الاتحاد نقابة المهندسين المصرية بأن تكون ممثلة من خلال الشركات المصرية المعنية بالطاقة، في مؤتمر الطاقة القادم المنعقد في مدينة شتوتجارت بألمانيا تحت رعاية أحد المؤسسات الألمانية الكبرى المهتمة بالقارة الأفريقية.

وردًا على هذا العرض أشار المهندس طارق النبراوي بأنه سوف يتم التواصل مع وزارة الكهرباء المصرية لترشيح شركات مصرية للاشتراك في هذا المؤتمر.

من جانبه، أكد المهندس محمد سامي بأن التقارب مع منظمة الاتحاد الأفريقي يتماشى جليًا مع توجه الدولة المصرية العام في استعادة الدور المصري في القارة السمراء ومشاركة الأشقاء الأفارقة في تنمية القارة.

وفى ختام اللقاء أهدي نقيب المهندسين درع النقابة ، لرئيس اتحاد المنظمات الهندسية الأفريقية والتقاط الصور التذكارية.

ومن ناحية أخرى، زار نقيب المهندسين وكالة الفضاء المصرية ، وذلك في اطار الجولات التي يجريها لمتابعة الملفات ذات الصلة بالرأى العام الهندسي، رافقه المهندس أحمد فرج عضو المجلس الأعلى للنقابة، بحضور مجموعه من طلاب كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ببني سويف.

والتقى "النبراوى" خلال الزيارة بالدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي للوكالة ، وخلال اللقاء تم مناقشة آلية التعاون وتفعيل البرتوكول الموقع بين النقابة ووكالة الفضاء.

وقد نظم الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية جولة تفقدية تعارفية بمنشآت المدينة الفضائية التي تضم وكالة الفضاء المصرية ومبني وكالة الفضاء الإفريقية تحت الإنشاء ومبني تجميع واختبار الأقمار الصناعية إضافة إلي تفقد بعض المعامل بينها معمل التحكم الحراري بالأقمار الصناعية.

وفى نهاية اللقاء، تم الاتفاق علي تنظيم لقاء رسمي خلال الفترة المقبلة يضم هيئة مكتب النقابة العامة والمجلس الأعلى والمهتمين من المهندسين لزيارة الوكالة ،للبدء فى تفعيل البروتوكولات الموقعة ومناقشة أوجه التواصل والتعاون بين النقابة والوكالة.



















