شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: إحنا بخير واحتياجاتنا موجودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إحنا بخير واحتياجاتنا موجودة، والأزمة الاقتصادية العالمية غير مسبوقة، ولها تداعيات حادة على العالم كله، ولكنى أطمأنكم احنا بخير واحتياجاتنا موجودة مش ليوم أو شهر ولكن أكثر".

وأضاف الرئيس السيسي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى: يا ترى حد من أهلنا دخل مكان يجيب طلب ولقاه مش موجود، وإذا تحدث البعض عن زيادة الأسعار فنحن نقر بذلك والدولة تحاول وتتدخل حتى نهاية هذا العام لضبط الأمور واستعادة العافية".

وأوضح الرئيس السيسي أن الأزمة كبيرة جدا وتداعياتها على عشرات ومئات الدول ومصر من ضمن الدول المتأثرة ولكن هناك فرق من معاناة وأزمة كبيرة ونحن الآن في مرحلة المعاناة بمصر وكل الجهود لتخفيف هذه المعاناة.

وتابع الرئيس السيسي: كلفت الحكومة بتوفير كل مستلزمات الصناعة والإنتاج ودائما لا أقول للمواطنين أن يتوقفوا عن شراء سلعة معينة أو تحديد قدر معين مثل دول أوروبية كبيرة تقصر حصول الفرد على زجاجة زيت واحدة مثلا ولكن للمواطن مطلق الحرية في الشراء.

وأوضح الرئيس السيسي أن السلع متوفرة ولكن من الممكن أن يتضخم سعرها نوعا ما ونحاول عدم تأثر غير القادرين بزيادة الأسعار.