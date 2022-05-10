شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: إعداد قانون أحوال شخصية متوازن يحقق العدالة للجميع خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه تم إعداد قانون أحوال شخصية متوازن يحقق العدالة للجميع خلال أيام.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال برنامج صالة التحرير، أن الدولة تتخذ إجراءات توفير السلع والمنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين، متابعا: هناك أزمة ولكن نسيطر على هذه الأزمة وكافة السلع متواجدة وبكثرة.

وتابع: حاليا نعيش معاناة، ونعمل على تقليل آثار تلك المعاناة، واليوم كان هناك اجتماع مع البنك المركزي ووزراء المالية والتجارة والصناعة والمسئولين عن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.