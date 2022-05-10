شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: مشاكل الأحوال الشخصية ستؤدى للعزوف عن الزواج وتكوين أسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بحلقة برنامج صالة التحرير والتي تناولت قضية قانون الأحوال الشخصية.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، إنه تابع الحوار الجيد مع المستشار عبد الله الباجا رئيس محكمة الأسرة السابق.

وتابع الرئيس السيسي لبرنامج صالة التحرير بقناة صدى البلد، أنه أبدى اهتمامه بملف الأحوال الشخصية منذ أن كان أخيه مسئولا عن نيابات الحوال الشخصية واندهش من عدم الاهتمام بالملف حتى لا نزايد على أنفسنا.

وأضاف الرئيس، أنه سمع بتفاصيل عن المشاكل التي تتحدثون عنها اليوم منذ 40 عاما وعلى كل من له صلة بالملف في رقبته ولادنا وبناتنا وفي رقبتنا شكل المجتمع.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه من الممكن أن يتوجه الشباب نتيجة ذلك للكفر بفكرة الزواج والأسرة ويتم العزوف عن الزواج وتكوين الأسر.