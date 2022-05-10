شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: نسب الأسر المسجلة لحالات انفصال زادت بشكل كبير فى آخر 20 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسى بتناول قضية الأحوال الشخصية، قائلا: تتناولون قضية من أخطر القضايا التي تواجه مجتمعنا وتؤثر على تماسكه ومستقبله بشكل أو بأخر.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال برنامج صالة التحرير: نسب الأسر التي حدث بها انفصال زادت بشكل كبير خلال السنوات العشرين الماضية.

وتابع الرئيس السيسى: كل المحاولات التي حدثت لتصويب الأمر وتحقق شكل من أشكال التقاضى الذى يقلل حجم النزاع والخصومة.